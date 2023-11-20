الجيش الأوكراني يصد عشرات الهجمات الروسية حول مارينكا وأفديفكا

قال الجيش الأوكراني، إنه صد عشرات الهجمات الروسية على طول الجبهة التي يبلغ طولها نحو 1000 كيلومتر، مع استمرار المعارك العنيفة خاصة حول مدينتي مارينكا وأفدييفكا شرقي أوكرانيا.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، صباح اليوم الاثنين، إن روسيا شنت 46 هجوما أمس الأحد، لافتة إلى صد جميع الاشتباكات القتالية.

وأضافت الهيئة أن النقاط المحورية كانت حول مدينة مارينكا، حيث وقع 16 هجوما روسيا، ومدينة أفديفكا، حيث وقع 12 هجوما. وتقع مدينتا مارينكا وأفدييفكا قرب مدينة دونيتسك التي تسيطر عليها روسيا، وهي أكبر مدينة في منطقة دونباس.

وأكد مراقبون دوليون مثل معهد دراسات الحرب الأمريكي وقوع قتال عنيف حول أفدييفكا، وأن القوات الروسية تحاول تطويق المدافعين الأوكرانيين في المدينة منذ أسابيع.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن طقس الخريف الرطب حاليا يجعل القتال صعبا على كلا الجانبين.

وذكرت تقارير أوكرانية صباح اليوم الاثنين أن الهدوء ساد طوال الليل، بعد ليلتين من الهجمات العنيفة التي شنتها روسيا باستخدام طائرات مسيرة.