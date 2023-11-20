 نائب المحافظ : القطاع المصرفي استثمر 800 مليون دولار في شركات التكنولوجيا المالية - بوابة الشروق
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نائب المحافظ : القطاع المصرفي استثمر 800 مليون دولار في شركات التكنولوجيا المالية

عفاف عمار
نشر في: الإثنين 20 نوفمبر 2023 - 12:50 م | آخر تحديث: الإثنين 20 نوفمبر 2023 - 1:00 م

قال رامي ابو النجا نائب محافظ البنك المركزي ان القطاع استثمر نحو 800مليون دولار في شركات التكنولوجيا المالية بنهاية 2022 في حوالي ١٧٧ شركة.

حرص المركزي حسب ابو النجا عل مواكبة كل ماهو جديد ف التكنولوجيا المالية وتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي.
‎وارتفع عدد مستخدمي تطبيق انستاباي ارتفع إلى نحو 6.2 مليون عميل حتى نهاية أكتوبر الماضي.

‎وأشار خلال كلمته بمعرض «كايرو آي سي تي» في نسخته السابعة والعشرين، إلى أن التكنولوجيا المالية تشهد طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة بما يحقق رؤية مصر 2023.

‎لفت إلى أن البنك المركزي حرص على تعزيز الشمول المالي ودعم التكنولوجيا المالية على التحول الذي يسهم في تحقيق التحول الرقمية والتنمية المستدامة.

‎ولعب القطاع المصرفي دور اساسي في دعم الشركات الناشئة التي تعتمد على التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في مصر للنمو بوتيرة سريعة، من خلال إنشاء البنية التحتية المالية الأساسية، أو من خلال الدخول في شراكات معهم.
‎و عمل البنك المركزي حسب ابو النجا بالتعاون مع هية الرقابة المالية لاصدار تراخيص انشطة التمويل البديل لدعم تلك الاستثمارات.

‎واهتم البنك البنك المركزي برعاية المواهب التكنولجيا الشابة بالتعاون مع ٢٥ جامعة، وأشار إلى أن البنك المركزي أطلق العديد من المبادرات لدعم تطبيقات التكنولوجيا المالية الناشئة ورعاية كوادر التكنولوجيا المالية وتدريب نحو 7 آلاف طالب جامعي بمشاركة 18 بنكا في مصر.

‎وتحدث ابو النجا امام المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT”23 علي مشاركة البنك المركزي المصري بجناح خاص ورعايته للدورة العاشرة لمعرض ومؤتمر “PAFIX” الخاص بالمدفوعات الإلكترونية والشمول المالي الذي بدأ انطلاق امس .


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