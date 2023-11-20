 هيئة البث الإسرائيلية: تل أبيب وافقت على شروط حماس لإتمام صفقة أسرى - بوابة الشروق
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هيئة البث الإسرائيلية: تل أبيب وافقت على شروط حماس لإتمام صفقة أسرى

وكالات
نشر في: الإثنين 20 نوفمبر 2023 - 9:45 م | آخر تحديث: الإثنين 20 نوفمبر 2023 - 9:59 م
قالت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، إن مجلس الوزراء المصغر للشئون الأمنية والسياسية (الكابينت) أعطى ضوءا أخضر للمستوى السياسي الإسرائيلي لإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس تشمل هدنة إنسانية وإطلاق سراح أطفال ونساء من الطرفين.

وأضافت الهيئة أن "إسرائيل وافقت على شروط حماس لإنجاز الصفقة"، مشيرة إلى أن "الكرة الآن في ملعب حماس"، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وبحسب الهيئة، فإن الحديث يدور عن إطلاق سراح 50 محتجزاً في قطاع غزة، وإطلاق سراح فلسطينيات معتقلات في إسرائيل، بالإضافة إلى هدنة مدتها خمسة أيام.

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