وزير التنمية الفلسطيني: بيوم عيد الطفل العالمي تحرق جثثهم في غزة بالفسفور الأبيض المحرم دوليا

ثمن وزير التنمية المحلية الفلسطيني، الدكتور أحمد المجدلاني، موقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إزاء رفض جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في ظل محاولات الضغوط والابتزاز التي تمارسها عليه حكومة الاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية.



ولفت خلال تصريحات لبرنامج «مصر جديدة» مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع عبر شاشة «ETC» مساء الإثنين، إلى عدم تجاوز حصيلة قتلى الحرب الروسية- الأوكرانية بعد مضى أكثر من 365 يوم نحو 7 آلاف قتيل، مقارنة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي أودت بحياة أكثر من 13 ألف شهيد إضافة إلى أكثر من 6 آلاف آخرين تحت الأنقاض.



وناشد المجتمع الدولي بضرورة ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبته على جرائم الحرب والمجازر التي يرتكبها بحق الأطفال الأبرياء، قائلا: «يحتفل اليوم العالم 20 نوفمبر بيوم الطفل العالمي، واليوم يعود بأسوأ الحالات على أطفال فلسطين بعدما تجاوزت حصيلة شهدائنا من الأطفال أكثر من 6 آلاف طفل، فضلا عن المفقودين تحت الركام».



وأشار إلى قصف الاحتلال مدرستا الفاخورة وتل الزعتر بالفسفور الأبيض المحرم استخدامه دوليا، مشيرا إلى تعرض جثث الأطفال والنساء جراء القصف إلى الاحتراق.



وأضاف أن الازدواجية بالمعايير لا تقتصر وحسب على الموقف الغربي الداعم لجرائم الاحتلال؛ بل تطال أيضا المحكمة الجنائية الدولية، قائلا: «المحكمة الجنائية أصدرت قرارا خلال 4 أيام باعتبار الرئيس بوبتن مجرم حرب وملاحقته دوليا، في حين أننا نتقدم منذ 9 سنوات بجرائم حرب الاحتلال ولا يتخذ حيالها أية إجراءات».