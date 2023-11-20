رئيس الأرجنتين المنتخب يعلن انطلاق عملية إعادة إعمار البلاد.. ويحذر: لن تكون هناك أنصاف حلول

أعلن الرئيس الأرجنتيني المنتخب الاقتصادي الليبرالي خافيير ميلي، انطلاق عملية إعمار البلاد محذرا من أنه "لن تكون هناك أنصاف حلول".

ونقلت شبكة يورونيوز الإخبارية اليوم الإثنين عن ميلي قوله في خطاب الفوز بالانتخابات مساء أمس الأحد: "اليوم تبدأ نهاية الانحطاط" وتنطلق "إعادة عملية إعمار الأرجنتين".

ووصف ميلي في خطاب إلى آلاف من أنصاره في مقر حملته في بوينس آيرس بعد فوزه الساحق بأكثر من 55% من الأصوات على وزير الاقتصاد، الذي ينتمى إلى تيار الوسط سيرخيو ماسا، ليلة إعلان فوزه مساء أمس بأنها "ليلة تاريخية للأرجنتين".

وتابع ميلي: "انتهى النموذج الطبقي الفقير، واليوم نتبنى نموذج الحرية كي نصبح مجددا قوة عالمية. اليوم تنتهي طريقة مورِسَت بها السياسة، وتبدأ طريقة أخرى".

وقال الرئيس المنتخب: "نحن نواجه مشاكل هائلة: التضخم والركود ونقص الوظائف الحقيقية وانعدام الأمن والفقر والبؤس. هذه مشاكل لن تحل إلا إذا تبنينا أفكار الحرية مرة أخرى".