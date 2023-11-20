إقلاع الطائرة الإغاثية السعودية الـ 15 متجهة إلى مطار العريش لدعم الشعب الفلسطيني

غادرت الطائرة الإغاثية السعودية الـ 15، مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، اليوم الاثنين، متجهة إلى مطار العريش الدولي، والتي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة، وتحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية تزن 31 طناً، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم، أن ذلك يأتي في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر به.