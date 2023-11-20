مسيرة صامتة يقودها فنانون فرنسيون في باريس من أجل وقف العدوان الإسرائيلي

حمل فنانون فرنسيون أغصان الزيتون واللافتات البيضاء، وقادوا آلاف الأشخاص في مسيرة صامتة عبر وسط باريس يوم الأحد للدعوة إلى السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين والوحدة في فرنسا.

وسار الحشد، الذي ضم الممثلين إيزابيل أدجاني وإيمانويل بيار بالإضافة إلى مغنيين وشخصيات ثقافية أخرى، من معهد العالم العربي، باتجاه متحف الفن وتاريخ اليهودية، الواقع عبر نهر السين.

وقالت نادية فارس: "لدينا سماء زرقاء فوق رؤوسنا اليوم، وفي إسرائيل، وفي فلسطين، لديهم قنابل، ويخوضون حربا... نحن لا نساعد الوضع عن طريق اختيار أحد الجانبين أو إلقاء الكراهية على جانب أو آخر".

وأضافت: "نأمل أن يوازن الصمت الذي ساد مسيرة الأحد، التنافر الذي نشهده في جميع أنحاء العالم".

كما شهدت فرنسا، وهي موطن عدد كبير من السكان اليهود والمسلمين، أسابيع من الاحتجاجات والتوترات بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس.

من جهتها، تضغط الحكومة الفرنسية من أجل التوصل إلى هُدنة لتوصيل المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في غزة وتحاول أيضا التفاوض على إطلاق سراح الرهائن الفرنسيين الـ8 الذين تحتجزهم حماس. كما قتل 40 مواطنا فرنسيا آخر في هجوم حماس يوم 7 أكتوبر.

وقد تحدّث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، ومع قادة قطر ومصر السبت، في إطار جهوده الدبلوماسية.

ويوم السبت، تظاهر آلاف الناشطين المؤيدين للفلسطينيين واليساريين في باريس وفي أنحاء بريطانيا للمطالبة بوقف إطلاق النار، وهي الأحدث من بين العديد من الاحتجاجات المماثلة في المدن الكبرى حول العالم منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس.