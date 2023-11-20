أدى الطقس السيء والأمطار الغزيرة التى تشهدها محافظة الدقهلية إلى سقوط تاندة حديد كبيرة من أعلى أبراج النيل بشارع سعد زغلول بمنطقة توريل بمدينة المنصورة فى محافظة الدقهلية، حيث تسبب في تحطم عدد من السيارات، بالإضافة إلى توقف حركة المرور بالشارع.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة من أهالى شارع سعد زغلول بنطاق قسم شرطة ثان المنصورة بسقوط تاندة حديد ضخمة من أعلى برج طيبة شارع سعد زغلول بالطابق العاشر على عدد 10 سيارات وتحطمها.

وتحمل السيارات التالفة لوحات معدنية أرقام « د ع ي 5923، د ل ي 9741، د ق أ 7593، د ن ح 9513 ، د ح ب 6678، د ر أ 3269، د ب هـ 8915 ، د ف ر 4592، د ل ب 5868، د و ب 5119 ».

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية و مسئولى حى شرق المنصورة ورجال المرور إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الطقس السئ والأمطار الغزيرة تسببت فى سقوط التاندة الضخمة على عدد من السيارات المتواجدة بالشارع مما أدى إلى تحطمها وتوقف حركة المرور.

فيما جرى رفع آثار الحادث من الشارع وإعادة فتح الشارع وتسيير حركة المرور بالاضافة إلى حصر التلفيات.



وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





