قال المرشح الرئاسي فريد زهران، إن حركة حماس هي الضحية وليست الجلاد.



وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الاثنين، أن حماس تدافع عن نفسها وأرضها، موضحا أنه لا يمكن المساواة بين من يقصف مدارس ومستشفيات (جيش الاحتلال) ومن بين يستخدمون بنادق لحماية أرضهم (المقاومة الفلسطينية).



وأشار إلى أنّ حماس ترفع السلاح في وجه إسرائيل، وأنه من المنطقي أن يحتضنها الشعب الفلسطيني ويعتبرها ممثله في الصراع مع العدو.



وفيما أشار إلى أن حماس ضحية وليست جلادا، فقد أكّد أن من يُسال هو الجلاد وليس الضحية، متابعا: «خلافي مع حماس لا يجعلني أساوي بينها وبين العدوان».



ونوه بأن تصرفات حماس - في إشارة إلى تحركاتها وعملياتها المقاوِمة - هي رد فعل غاضب على ممارسات إجرامية من الطرف الآخر (الاحتلال).