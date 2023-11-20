البيت الأبيض: اقتربنا من التوصل لاتفاق بخصوص المحتجزين في غزة

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، إنّ بلاده تدعم حق إسرائيل في الدفاع نفسها ضد حركة حماس التي وصفها بـ«الإرهابية».



وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الاثنين، أن حماس تريد إزالة إسرائيل من الخريطة، مستدلا على ذلك بهجمات السابع من أكتوبر الماضي.



وأوضح أن الإدارة الأمريكية تبذل قصارى جهدها لإطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس.



وأشار إلى أن هناك مفاوضات جارية بخصوص المحتجزين، متحدثا عن قرب التوصل لاتفاق في هذا الصدد.



ولفت إلى أن بلاده ستزيد من المساعدات الإنسانية لغزة، مشددا على ضرورة العمل على الحد من الخسائر بين المدنيين.



وجدّد دعوة بلاده لوضع هدن إنسانية لخروج السكان من مناطق الخطر والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية.