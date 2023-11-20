متحدث الأونروا: نرسل إحداثيات المرافق التابعة لنا مرتين يوميا للاحتلال ولكنه استهدف 74 منشأة

قال المتحدث باسم الأونروا عدنان أبو حسنه، إن الجيش الإسرائيلي استهدف خلال ٢٤ ساعة الماضية مدرستين، والتي تضم الآلاف النازحين كمكان إيواء آمن تابع للأونروا وترفع أعلام الأمم المتحدة.

وأوضح في مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر جديدة»، تقديم الإعلامية انجي أنور، والمذاع على قناة «إي تي سي»، مساء الأحد، أن الوكالة ترسل إحداثيات هذه المدار إلى قوات الاحتلال مرتين يوميا حتى لا تُقصف عن طريق الخطأ، منوها بأن هناك 74 منشأة تابعة للأونروا قصفت بشكل مباشر أو غير مباشر، ما أدى إلى وقوع عشرات الضحايا والجرحى.

وذكر المتحدث باسم الأونروا عدنان أبو حسنه، أن عدد الضحايا من موظفي الوكالة، وصل إلى ١٠٤ شخص.

ووصلت أول شحنة محملة بالوقود إلى قطاع غزة، أمس، بعد إعلان مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإسرائيلي تساحي هنغبي، عن موافقة مجلس الحرب بالإجماع على توصية مشتركة للجيش الإسرائيلي، والشين بيت (الأمن الداخلي)، بالامتثال لطلب الولايات المتحدة، والسماح بدخول شاحنتين لوقود الديزل يوميا.

وذكر أن شاحنات الوقود ستمر عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، من خلال وكالات الأمم المتحدة وصولاً إلى المدنيين في جنوب قطاع غزة شرط عدم وصولها إلى حماس، ومن جانبها أعلنت هيئة المعابر في غزة دخول 17 ألف لتر وقود للقطاع؛ لضمان تشغيل شبكة الاتصالات المهمة لتنسيق الشؤون الإنسانية.