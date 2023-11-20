نفوق 5 آلاف دجاجة في حريق مزرعة دواجن بالدقهلية

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية من السيطرة على حريق هائل شب داخل مزرعة للدواجن بحوض العلوة مركز ميت سلسيل محافظة الدقهلية، مما أدى إلى نفوق 5 آلاف رأس من الدواجن بالمزرعة.



تلقى لواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارا من لواء محمد عبد الهادي مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت سلسيل بنشوب حريق بمزرعة دواجن بقرية الجوابر التابعة للمركز.

بانتقال ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت سلسيل وقوات الحماية المدنية، لمكان البلاغ، تبين أن الحريق شب فى مزرعة دواجن مقامة على مساحة ألف متر ملك المواطنة ميادة محمد محمد.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، والذى أسفر عن نفوق 5 آلاف من الدجاج الأحمر عمر 55 يوما، فيما لم يسفر الحريق عن خسائر فى الأرواح أو إصابات.

كما بينت المعاينة الأولية أن الحريق بسبب أدوات التدفئة وتزايد شدة الرياح والأمطار.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.