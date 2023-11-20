التعليم الفلسطينية: استشهاد أكثر من 5500 طفل بينهم 3000 طالب في الحرب على غزة

أكدت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، أن «مشاهد قتل الأطفال وطلبة المدارس في قطاع غزة تجاوز لكل الأعراف والمواثيق»، قائلة إن «هذه المشاهد المروعة، التي تتناقلها شاشات التلفزة ووسائل الإعلام تكشف عن عقلية الاحتلال، واستهدافه المتواصل للتعليم في محافظات الوطن كافة؛ فهناك مشاهد أخرى تشهدها محافظات الضفة الغربية والقدس من قتل بدم بادر واقتحامات للمدارس وعرقلة وصول الطلبة والكوادر التربوية».



وتدعو الوزارة في هذا اليوم الذي يصادف اليوم العالمي للطفل، دول العالم ومؤسساته إلى حماية حق أطفال فلسطين وطلبة المدارس في الحياة وفي التعليم، والوقوف في وجه الاحتلال والممارسات القمعية لجيشه ومستوطنيه عبر مسلسل استهداف متواصل للأطفال، مؤكدةً على الحق الطبيعي لأطفالنا في الحياة الكريمة والتعليم الآمن والمستقر.



وتؤكد «التربية» أن ارتقاء أكثر من 5000 طفل/ة من بينهم ما يزيد عن 3000 طالب/ة في قطاع غزة منذ العدوان في 7 أكتوبر 2023، و23 طالباً/ة من مدارسنا في الضفة الغربية، إن هي مؤشرات على حجم الاستهداف؛ حيث يقف خلف كل رقم قصة وحكاية وحلم وطموح قتله الاحتلال.



وفي هذه المناسبة، طالبت الوزارة كافة المنظمات والمؤسسات المدافعة عن الطفولة والحق في التعليم بتحمل مسئولياتها في سياق اختصاصها، ولجم الانتهاكات المتصاعدة ووقف الجرائم التي يقترفها الاحتلال بحق الأطفال والطلبة والكوادر التربوية في المناطق كافة، والتدخل العاجل والفوري لوقف هذا العدوان.