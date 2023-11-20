التموين: زيادة استهلاك السكر قبل رمضان بـ 3 أشهر أحد أسباب ارتفاع سعره

كشف الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن أسباب ارتفاع سعر كيلو السكر خلال الفترة القليلة الماضية.

وأوضح خلال حواره ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع على قناة «المحور»، مساء الأحد، أن السر في ارتفاع سعر كيلو السكر يرجع لأسباب كثيرة، من بينها أن الفترة الحالية هي نهاية الموسم، الخاص بالقصب والبنجر، وأن حجم الاستهلاك يرتفع قبل رمضان بـ 3 أشهر، بسبب مخزونات السكر للحلويات، منوها بأن مصر من السكر يصل سنويا لـ2.8 مليون طن، بينما الاستهلاك يصل ل 3.2 ملايين طن سنويا.

وأشار إلى أن هناك فجوة تقدر ب400 ألف طن، ولكن جرت زيادة الكميات من السكر في السوق المصري بقوة، موضحا أن المصدر الرئيسي للحصول على السكر يكون من خلال الحكومة وشركات قطاع الأعمال.

ولفت إلى أن هناك تذبذبات سعرية في جميع دول العالم، وتفاوت في الأسعار، مشيرا إلى أن أسعار الزيوت في المبادرة أقل من السوق الحر ب 20 %، وكيلو الدواجن في السوق الحر أقل ب 20 %.

ونوه بأن الدولة تتجاوب مع الانخفاضات العالمية، وهو ما ظهر في انخفاض الذرة من 20 ألف جنيه للطن ل 12.6 ألف جنيه، وكرتونة البيض تراجعت أسعارها بعد أن وصلت لـ 150 جنيها.