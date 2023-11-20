 جيش الاحتلال: اندلاع النيران في موقع برانيت العسكري بعد استهدافه من جنوب لبنان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جيش الاحتلال: اندلاع النيران في موقع برانيت العسكري بعد استهدافه من جنوب لبنان

هديل هلال
نشر في: الإثنين 20 نوفمبر 2023 - 11:30 ص | آخر تحديث: الإثنين 20 نوفمبر 2023 - 11:30 ص
أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، عن رصد عمليات إطلاق نار من لبنان نحو مستوطنات عرب العرامشة وبرعام وبرانيت، قرب الحدود مع لبنان.

وأشار في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الاثنين، إلى اندلاع النيران في موقع برانيت العسكري بعد استهدافه من جنوب لبنان، مشيرًا إلى أن قوات الإطفاء والجيش متواجدة في المكان الآن.

وقال إن «قوات الجيش ردت على المصادر التي تم إطلاق الصواريخ منها داخل الأراضي اللبنانية».

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله اللبناني، أن عناصره استهدفوا صباح اليوم الاثنين، ثكنة «برانيت» الإسرائيلية 91 بصاروخي بركان من العيار الثقيل، مؤكدًا «إصابتها إصابة مباشرة».

وشهد محيط بلدة الناقورة وجبل اللبونة صباح اليوم قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

وتشهد المناطق الحدودية بجنوب لبنان توترًا أمنيًا، وتبادلًا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي، وعناصر تابعة لحزب الله في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.

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