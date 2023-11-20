جيش الاحتلال: اندلاع النيران في موقع برانيت العسكري بعد استهدافه من جنوب لبنان

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، عن رصد عمليات إطلاق نار من لبنان نحو مستوطنات عرب العرامشة وبرعام وبرانيت، قرب الحدود مع لبنان.



وأشار في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الاثنين، إلى اندلاع النيران في موقع برانيت العسكري بعد استهدافه من جنوب لبنان، مشيرًا إلى أن قوات الإطفاء والجيش متواجدة في المكان الآن.



وقال إن «قوات الجيش ردت على المصادر التي تم إطلاق الصواريخ منها داخل الأراضي اللبنانية».





צה"ל תקף בשעות הבוקר במספר מוקדים בירי ארטילרי בשטח לבנון. לאחר מכן, זוהו מספר שיגורים משטח לבנון לעבר שטח מדינת ישראל במרחב ערב אל עראמשה, בירנית ובמרחב ברעם. אין נפגעים >> — דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) November 20, 2023

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله اللبناني، أن عناصره استهدفوا صباح اليوم الاثنين، ثكنة «برانيت» الإسرائيلية 91 بصاروخي بركان من العيار الثقيل، مؤكدًا «إصابتها إصابة مباشرة».



وشهد محيط بلدة الناقورة وجبل اللبونة صباح اليوم قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.



وتشهد المناطق الحدودية بجنوب لبنان توترًا أمنيًا، وتبادلًا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي، وعناصر تابعة لحزب الله في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.