قصور الثقافة تصدر ديوان خيول الوقت للشاعر محمد السيد الوكيل

صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ديوان "خيول الوقت" للشاعر محمد السيد الوكيل، ضمن سلسلة "إبداعات".

يضم الديوان 41 قصيدة شعرية، منها: من بئر التأمل، ورقة من كتاب النيل، بكاء الربابة، تراتيل الغياب، المسافرون، الانكفاءة، بلادي بلادي، الحكاء، جدارية الإفطار الأخيرة، هكذا تكلم الشهيد، الرقصات السوداء، مازلت أصطحب السواقي، نصوص، المأذون، ومن وصايا الطريق، وغيرها.

من أجواء الديوان نقرأ:

فصيحا عشت.. فلاحا فصيحا

تحب الخير.. والقول الصريحا

وعشت بقرية.. لا عيش فيها

سوى لبساطة.. تأبى النزوحا

وكان الحقل منك.. وكنت منه

فإن تبعد.. ففيك أحل روحا

سلسلة "إبداعات" تعني بنشر إبداعات الكتاب الشباب، وهي إحدى سلاسل إصدارات الإدارة العامة للنشر الثقافي، بإدارة الكاتب الحسيني عمران، التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية، برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، وتصدر السلسلة بإدارة تحرير الشاعر سعيد شحاتة، سكرتير التحرير هبة أحمد، والغلاف لريهام خيري.

وصدر مؤخرا عن السلسلة ديوان "كبسولة فرغلي الزمنية" للشاعر محمد فرغلي، رواية "هامش الوقت" للكاتبة دينا محسن، المجموعة القصصية "الوقت المناسب لالتهام الشوكولاتة" للقاصة مها كمال النجار، وغيرها.