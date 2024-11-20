 مصرع شخص وإصابة 10 آخرين إثر انقلاب سيارة ربع نقل في الشرقية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصرع شخص وإصابة 10 آخرين إثر انقلاب سيارة ربع نقل في الشرقية

فاطمة الديب
نشر في: الأربعاء 20 نوفمبر 2024 - 10:32 ص | آخر تحديث: الأربعاء 20 نوفمبر 2024 - 10:32 ص

لفظ شخص أنفاسه الأخيرة، فيما أصيب 10 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق بلبيس الصحراوي أمام معهد العبور بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول 10 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وجثة شخص.

تبين حدوث إصابة المصابين ووفاة المتوفى إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق بلبيس الصحراوي أمام معهد العبور بمركز بلبيس.

تم تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين والتحفظ على جثة المتوفى تحت تصرف النيابة العامة، التي أخطرت لمباشرة التحقيق.

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