الزمالك (0x0) سموحة يوسف أوباما يهدر أول أنفراد

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تقدم بوابة الشروق تغطية حية ومباشر لمباراة الزمالك أمام سموحة، والتي تُقام مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

- الدقيقة 5 أوباما يهدر إنفراد للزمالك

- الدقيقة 2 أول تسلل على نادي الزمالك عن طريق أشرف بن شرقي

بداية المباراة

تشكيل الزمالك

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: محمد عبدالشافي – محمود علاء – محمد عبدالغني – حازم إمام

الوسط: فرجاني ساسي – طارق حامد – يوسف أوباما

الهجوم: محمد أوناجم - مصطفى محمد – أشرف بنشرقي

تشكيل سموحة

حراسة المرمى: الهاني سليمان

خط الدفاع: رجب نبيل - محمد كوفي - شريف رضا - محمد الترهوني

خط الوسط: يوسف ديوب - أحمد حمص - ناصر ماهر - خالد محمد عبد الفتاح

خط الهجوم: حسام حسن - رونالد وانجا