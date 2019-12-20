الزمالك (0x0) سموحة يوسف أوباما يهدر أول أنفراد

تقدم بوابة الشروق تغطية حية ومباشر لمباراة الزمالك أمام سموحة، والتي تُقام مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.
- الدقيقة 5 أوباما يهدر إنفراد للزمالك
- الدقيقة 2 أول تسلل على نادي الزمالك عن طريق أشرف بن شرقي
بداية المباراة
تشكيل الزمالك
حراسة المرمى: محمد أبو جبل
الدفاع: محمد عبدالشافي – محمود علاء – محمد عبدالغني – حازم إمام
الوسط: فرجاني ساسي – طارق حامد – يوسف أوباما
الهجوم: محمد أوناجم - مصطفى محمد – أشرف بنشرقي
تشكيل سموحة
حراسة المرمى: الهاني سليمان
خط الدفاع: رجب نبيل - محمد كوفي - شريف رضا - محمد الترهوني
خط الوسط: يوسف ديوب - أحمد حمص - ناصر ماهر - خالد محمد عبد الفتاح
خط الهجوم: حسام حسن - رونالد وانجا