حسين الجسمي يطرح أحدث أغنياته «يا رب تكون بخير»

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

طرح المطرب الإماراتي حسين الجسمي أحدث إصداراته الغنائية، والتي تحمل اسم "يارب تكون بخير"، وهي باللهجة المصرية، كلمات الشاعر المصري تامر حسين، وتوزيع علي فتح الله.

ومن كلمات الأغنية: "يارب تكون بخير.. دى أهم حاجه عندي.. بعديها حاجات كتير.. انسى الزعل وعديِ.. بَعدك فضي المكان.. واتقفِلت البيبان".

وعُرضت أغنية "يارب تكون بخير" من خلال فيديو ممنتج، متضمن كلمات الأغنية حصرياً عبر القناة الرسمية للفنان حسين الجسمي في موقع YouTube، بالإضافة إلى نشرها وعرضها عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية، وجميع المكتبات والمنصات الموسيقية الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغنيات.