قالت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت، إن التعاون الإقليمي ضرورة ملحة لمواجهة التحديات التي يواجهها العراق.



وأضافت في كلمتها بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أن مواجهة التحديات تتطلب تعاونا بين الجميع، مؤكدة دعم الحكومة العراقية لوضع بلادها كمسرح للحوار والاستقرار.



وأشارت إلى مركزية العراق من أجل الاستقرار الإقليمي بشكل كامل، مؤكدة الدعم المستمر للعراق من أجل تحقيق الأمن.



وشددت على أهمية احترام مبادئ السيادة وحسن الجوار بين الدول، معبرة عن أمل المنظمة في استمرار التعاون المشترك.



ويعقد المؤتمر بمشاركة مصر والإمارات والسعودية وقطر والبحرين وسلطنة عمان، وتركيا وإيران وفرنسا، يتتناول 5 ملفات بارزة يأتي على رأسها الأوضاع في العراق ولبنان وسوريا ومكافحة الإرهاب وأمن الغذاء والطاقة والملف النووي الإيراني.



وتعقد القمة على مرحلتين، الأولى مفتوحة ثم فترة استراحة تليها جلسة مغلقة، وذلك بهدف مساعدة العراق على توفير الأمن والازدهار، إلى جانب بحث قضايا المنطقة.