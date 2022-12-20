رفع 29 ألف طن مخلفات صلبة خلال أسبوع في الإسكندرية

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إنه تم رفع نحو 29 ألف طن مخلفات صلبة و112 ألف كيلو مخلفات خطرة خلال أسبوع، مشددًا على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع شركة النظافة لتكثيف حملات النظافة وتطهير صناديق القمامة بأحياء الإسكندرية أولًا بأول.

وتابعت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة مع رؤساء الأحياء وبالتنسيق مع شركة نهضة مصر أعمال رفع القمامة من الشوارع، وكذا تطهير الصناديق ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية.

ورفعت الشركة 29 ألف طن مخلفات صلبة، وما يقرب من 112 ألف كيلو مخلفات طبية خطرة، خلال أسبوع.

كما كثفت الأحياء حملات النظافة والتطهير على مدار اليوم للحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة وحرصا على الصحة العامة للمواطنين.