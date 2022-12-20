قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن هناك حاجة ملحة للتعاون الاقتصادي لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة.



وأضاف في مؤتمر صحفي بعد عقد الجلسة الافتتاحية لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في دورته الثانية باستضافة الأردن، اليوم الثلاثاء، أن هذا التعاون سيعود بالنفع على الجميع، مؤكدا إبرام بلاده مع العراق لتزويده بالطاقة الشمسية.



وأشار إلى أن هناك الكثير من المشروعات قيد التنفيذ، وهناك رغبة في توسيع هذا التعاون خلال الفترة المقبلة.



ونوه بأن هناك آليات قائمة تخص التعاون في مكافحة الإرهاب، مؤكدا أن هذا التحدي لا يزال قائما وبالتالي يجب الوقوف بجانب العراق لتحقيق النصر الكامل على تنظيم داعش.



وانطلقت الثلاثاء، في البحر الميت، أعمال الدورة الثانية من مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، بدعوة من الملك عبدالله الثاني، وبالتنسيق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وبحضورهما.



ويعقد المؤتمر بمشاركة مصر والإمارات والسعودية وقطر والبحرين وسلطنة عمان، وتركيا وإيران وفرنسا، يتتناول 5 ملفات بارزة يأتي على رأسها الأوضاع في العراق ولبنان وسوريا ومكافحة الإرهاب وأمن الغذاء والطاقة والملف النووي الإيراني.



وتعقد القمة على مرحلتين، الأولى مفتوحة ثم فترة استراحة تليها جلسة مغلقة، وذلك بهدف مساعدة العراق على توفير الأمن والازدهار، إلى جانب بحث قضايا المنطقة.