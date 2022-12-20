زيلينسكي يزور باخموت على خط الجبهة في شرق أوكرانيا

زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء بخموت، المدينة التي تحاول القوات الروسية السيطرة عليها منذ أشهر وتشكل راهناً النقطة الأكثر سخونة عند خط الجبهة في شرق أوكرانيا، وفق ما أفاد مكتبه الإعلامي.

واكتفى المكتب الاعلامي للرئاسة بالقول إن زيلينسكي "التقى عسكريين وتحدث اليهم وقلد جنودنا أوسمة"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد قال في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إن الوضع "صعب جداً" في المناطق الأربع في جنوب وشرق أوكرانيا، التي أعلنت موسكو ضمها دون السيطرة عليها بالكامل.

وقال بوتين: "الوضع في جمهوريات دونيتسك، ولوجانسك الشعبية، وفي منطقتي خيرسون، وزبروجيا، صعب جداً"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وكان بوتين يتحدث في فيديو موجه إلى موظفي جهاز الأمن والاستخبارات الخارجية، وحماية كبار المسؤولين، الذين يحتفلون سنوياً بعيدهم المهني، في روسيا في 20 يناير.