محافظ مطروح: تشكيل لجنة لمراقبة أسعار سيارات نقل المياه

قرر اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، تشكيل لجنة من شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية التموين ومباحث التموين وادارة التفتيش المالي والإداري بالمحافظة؛ لمنع أي تجاوز في أسعار توصيل سيارات مياه الشرب للمواطنين مع تحديد سعر وصول سيارات المياه الخاصة إلى المنازل.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية مفاجئة للواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، لمتابعة إجراءات توفير مياه الشرب للمواطنين، والتعامل مع أعمال إصلاح كسر خط المياه الرئيسي خلال أعمال توسعة الطريق الدولي الساحلي الإسكندرية مطروح، وسرعة الردو التعامل السريع، مع بلاغات طلب توصيل مياه الشرب للمواطنين

وحرص محافظ مطروح على الرد على المواطنين على الخط الساخن، والتأكيد على سرعة تلقي البلاغ، وتلبية مطالبهم مع سرعة توجيه سيارات نقل المياه، وناقش مع الدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومحمد خضر مساعد رئيس الشركة، العمل على توفير مزيد من سيارات نقل المياه، وسرعة التعامل مع البلاغات الواردة والتنسيق بشان تشغيل محطات تحلية مياه البحر بالرميلة بأقصى طاقة ممكنة.

وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة إلى المتابعة أول بأول مع تشغيل جميع سيارات الشركة بـ٧٤ سيارة نقل مياه والاستعانة بـ١٢ سيارة من الشركات المجاورة، وتشغيل جميع السائقين بالشركة عليها، لسرعة نقل مياه الشرب للمواطنين.