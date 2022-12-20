محافظ دمياط تعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول

اعتمدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢، للمراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية، والصفين الأول والثاني الثانوي والشهادة الإعدادية بفئات التعليم العام والفني والمهني، وأيضًا الفئات الخاصة.

ووجهت الدكتورة منال عوض تعليماتها إلى مديرية التربية والتعليم، بالاستعداد التام للامتحانات وتجهيز اللجان بكافة الإمكانيات، مؤكدة أيضًا على وضع خطة محددة لتوفير مناخ آمن للطلاب؛ لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، و تفعيل حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية؛ للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

وأكد علي عبد الرؤوف، مدير مديرية التربية والتعليم، إعداد الجداول وفقًا لعدة معايير، للتيسير على الطلاب وإتاحة الفرصة لهم بمراجعة المواد الدراسية، مشيرا إلى إعداد خطة لتجهيز اللجان الامتحانية، وفقًا لتوجيهات محافظ دمياط.