وزير الخارجية السعودية: نرفض الاعتداء على أي شبر من أراضي العراق

أكّد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، الوقوف إلى جانب العراق في دعم استقراره وسيادته "وتغليب المصلحة الوطنية على أي مصلحة أخرى".

وقال بن فرحان أمام مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في دورته الثانية، بمنطقة البحر الميت في الأردن: "لن ندخر أي جهد في ترجمة الشراكة مع دول المؤتمر على أرض الواقع انطلاقاً من إيمان السعودية التام بأن نماءها ورخاءها يرتبط ارتباطاً وثيقاً بنماء ورخاء جيرانها والمنطقة أجمع"، بحسب ما نقلته قناة "المملكة" الأردنية، اليوم.

وأضاف الوزير: "نرفض الاعتداء على أي شبر من أراضي العراق ونقف معه في محاربة الإرهاب والتطرف".

وأكّد أن "السعودية تقف جنباً إلى جنب مع العراق لصون استقراره وحفظ سيادته ودعم جهوده التنموية واستعادة مكانته التاريخية أرضاً للحضارة والعلم والمعرفة والنهوض به إلى مرحلة جديدة تقدم المصلحة الوطنية فيها على أية اعتبارات أخرى".

وأعرب فرحان عن إشادة السعودية بالإرادة السياسية لدى العراق والمتمثلة في عزم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على مواجهة التحديات وتكريس الأمن والاستقرار لتحقيق طموحات وتطلعات الشعب العراقي.