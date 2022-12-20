وزير خارجية إيران: هدوء طهران يرتبط باستقرار وأمن المنطقة بأسرها

أكد وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، اليوم الثلاثاء، أن الحوار والتعاون بين دول الإقليم "ليس خيارا بل ضرورة ملحة".

ونقلت قناة "المملكة" الأردنية اليوم، عن عبد اللهيان قوله أمام مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في دورته الثانية، بمنطقة البحر الميت في الأردن، إن "استقرار وهدوء إيران يرتبط باستقرار وأمن المنطقة بأسرها"، مؤكدا أن "سياسة إيران الثابتة تجنب الحرب، والعمل لاستعادة الأمن والاستقرار".

وأضاف: "لا يمكن شراء أو استيراد الأمن وعهد تولي السياسات الخاطئة قد ولى.. وموقف إيران ثابت بالحفاظ على سلمية برنامجها النووي ولن تغير هذا الموقف".

وذكر أنه "ومنذ بدء حكومة إيران الجديدة عملها طورت علاقتها مع الدول المجاورة ومنها جمهورية العراق، وتؤكد على دعم حكومة العراق للرقي والازدهار".

وأوضح أن "ارتفاع التبادل التجارية والاجتماعات المتبادلة مع كبار المسؤولين في المنطقة وعقد اللجان السياسية الاقتصادية المشتركة وتعزيز أوجه التعاون يدل على اهتمام الجمهورية الإيرانية بجيرانها في المنطقة".