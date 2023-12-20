حماس: مباحثاتنا في مصر تركز على 3 موضوعات ولا حديث عن هدنة مؤقتة

قال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو، إن مباحثات الحركة في مصر تركز على 3 موضوعات رئيسية، نافيًا الحديث بشأن تطبيق هدنة إنسانية مؤقتة في قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي غاشم لأكثر من شهرين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أن الحركة وضعت القيادة المصرية في صورة التطورات الميدانية والسياسية في قطاع غزة، وظروف وأوضاع المقاومة التي توجه ضربات قوية للاحتلال.

ولفت إلى تحدث قادة حماس، عن الأوضاع الإنسانية الصعبة للمدنيين الفلسطينيين، ورؤية المقاومة للمشهد، وضرورة البدء بخطوة مهمة لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وأكمل: «نتحدث عن أصل المشكلة وهو وجود الاحتلال وممارساته وحقوق الشعب الفلسطيني، ولا نتحدث عن هدنة إنسانية كما حدث في المرة السابقة»، بحسب وصفه.

وأوضح أن «المباحثات تركز على ٣ موضوعات رئيسية؛ وقف شامل للعدوان والحرب، وإدخال المساعدات إلى القطاع وزيادة عددها، وإنهاء الاحتلال والرؤية الأساسية للحركة في هذا الموضوع».

وثمن الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر وقطر من أجل إدخال شاحنات المساعدات، مضيفًا: «ثمننا الدور المصري بفتح معبر رفح، وطالبنا بزيادة كميات المساعدات التي تدخل بشكل يومي إلى القطاع المحاصر».

وعلق على تقرير صحيفة «وول ستريت جورنال»، الذي أورد وجود خلاف داخل الحركة حول جدوى المحادثات، قائلًا: «نحن لنا رؤية وقيادة موحدة وواحدة، وموقف واضح وثابت تجاه تلك القضايا، حماس تتحدث بصوت واحد عبر كل قادتها وهو ما يجري بحثه مع القيادة المصرية اليوم».