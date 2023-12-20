مطار العريش يستقبل 5 طائرات مساعدات إغاثية لغزة

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أعلن الهلال الأحمر المصري بمحافظة شمال سيناء وصول 5 طائرات مساعدات إغاثية لغزة إلى مطار العريش من عدة دول.

وأكد الدكتور خالد زايد رئيس الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، أن مطار العريش الدولي استقبل طائرة من بلچيكا WHO، IMC تزن 35،156 طن، والحمولة عبارة عن: مستلزمات وأجهزة طبية- أدوية- مولد كهرباء- 2 مونتينو، وطائرة من ماليزيا بوزن 56،908 طن تحمل: مواد غذائية- إغاثية- طبية وطائرة من السعوديه تزن 17،564 طن وتحمل: مواد إغاثية- مستلزمات طبية.

كما استقبل مطار العريش طائرة من الأردن تزن 5،977 طن وتحمل: مستلزمات طبية (نسائية - أطفال) واستقبل المطار طائرة من ألمانيا (IOM) تزن 15،500 طن وتحمل: مواد إغاثية (خيام).



ويخزن الهلال الأحمر المصري فرع شمال سيناء المساعدات في مركز الخدمات اللوجستية بالعريش ومناطق أخرى للتجهيز والنقل تباعا إلى معبر رفح البري؛ تمهيدا لتسليمها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني.





