الممثل تيريس جيبسون: رغبت في زيارة مصر منذ 7 سنوات

وصل بطل سلسلة أفلام «السريع والغاضب - The Fast and the Furious» تيريس جيبسون لزيارة مصر، مرتديا جلباب أبيض، وكان في استقباله في مطار القاهرة الفنان محمد كريم، والذي رحب به ترحيب شديد.

وقال تيريس في فيديو له بصحبة محمد كريم، إنهما أصدقاء وقام بإخباره بأنه يريد أن يزور مصر منذ 7 سنوات، مشيرا إلى أنه ينوي زيارة كل المعالم التاريخية في مصر والتعرف على هذا التاريخ العظيم، كما يرغب في التعرب على جميع الناس ومقابلة الجميع، والتعرف على طقوس المصريين في الاستمتاع بوقتهم.

ويلعب تيريس جيبسون شخصية «رومان» بسلسلة أفلام «فاست آند فوريوس»، والتي عرض الجزء العاشر منها خلال شهر مايو 2023، وقام ببطولتها كلا من فين ديزل، وتشارليز ثيرون، وجايسون موموا، وميشيل رودريجيز، وريتا مورينو، وبري لارسون، وهيلين ميرين، وناتلي إيمانويل، وجوردانا برويستير، ومايكل روكر، وجيسون ستاثام، وجون سينا، وسكوت إيستوود، وسونج كانج، وتيريس جيبسون، وكاردي بي، ولوداكريس، ولويس دا سيلفا جونيور، ودواين جونسون، ومن تأليف جاستين لين، ودان مازياو، وجاري سكوت تومسون، ومن إخراج لويس لوترييه.