محافظ الغربية يتابع مشروعات التطوير بطنطا

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، استمرار الاجتماعات والجولات الميدانية؛ لمتابعة مشروعات الرصف ومشروعات التطوير الجارية، ضمن خطة المحافظة لتذليل العقبات وإنهاء المشروعات في موعدها المحدد وطبقا لأعلى المعايير.

يأتي ذلك خلال الجولة التي أجراها المحافظ، لمتابعة موقف تنفيذ الأعمال بمشروع تطوير أرض المجزر القديم بالعجيزي وتحويله إلى حملة ميكانيكية، وحدة الصيانة والتدريب بطنطا، ومجمع خدمات مصر.

وبدأ المحافظ الجولة بمتابعة أعمال التشطيبات النهائية بمشروع المجزر القديم، والذي تحول إلى حملة ميكانيكية والذي شارف على الانتهاء، وتضمنت أعمال التطوير "صب الأعمدة الخرسانية للمظلات، صب أرضيات المظلات، تشطيب أرضيات المخازن، تشطيب الباكيات، الحمامات، أعمال الإنارة والكبلات، دهان الأسوار، تشطيب الأرضيات والوجهات".

وتابع الحافظ وحدة الصيانة والتدريب بطنطا، مختتما جولته بتفقد مجمع خدمات مصر.

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها، موجها بسرعة الانتهاء من المشروعات؛ بهدف دفع عجلة التنمية الشاملة التي من هدفها تقديم الخدمات للمواطنين، مؤكدا أن الأجهزة التنفيذية تقدم التيسيرات بالإمكانيات المتاحة لتنفيذ المشروعات التنموية.

وأكد محافظ الغربية، أن الجمهورية الجديدة تبنت مفهوما شاملا للتنمية يرتكز على أن المواطن هو محور أي خطط تنموية، وهذه الخطط تهدف في النهاية إلى الارتقاء بجودة حياته في شتى مناحيها وتعزيز مفهوم جودة الحياة الشاملة عبر الارتقاء بالقطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين، وتعزيز هذه القطاعات وتطوير مخرجاتها على أسس مستقبلية، بما ينعكس إيجابا على الفرد والمجتمع.