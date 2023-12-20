تايبيه: اكتشاف منطاد صيني يحلق فوق مضيق تايوان

ذكرت وزارة الدفاع الوطني التايوانية، في بيان، أنه تم رصد منطاد صيني، وهو يطير عبر خط الوسط الحساس، بمضيق تايوان، في وقت متأخر من الليلة الماضية، قبل أن يواصل اتجاهه شرقا، واختفى في وقت مبكر صباح اليوم الأربعاء.



وأضافت الوزارة أن المنطاد، الذي وصفته بأنه "منطاد مراقبة"، تم رصده أولا، في الساعة الحادية عشرة و19 مساء، أمس الثلاثاء، على بعد حوالي 63 ميلا بحريا (68ر116 كيلومتر) شمال غرب كيلونج، بينما كان يعبر خط الوسط، بارتفاع حوالي 12 ألف قدم، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم الأربعاء.



وأضافت الوزارة أنه توجه بعد ذلك شرقا، شمال تايوان، لمدة حوالي ثلاث ساعات، قبل أن يختفي في الساعة الثانية وخمس دقائق صباح اليوم.



ويعمل خط الوسط، كحاجز غير رسمي بين تايوان والصين.



ومن جهة أخرى، ذكرت وزارة الدفاع الوطني التايوانية أنها أرسلت أيضا ثماني طائرات عسكرية وثلاث سفن إلى المنطقة المجاورة العامة لتايوان، بين الساعة السادسة صباح أمس الثلاثاء والسادسة صباح اليوم الأربعاء، على الرغم من أن واحدة فقط من الطائرات حلقت في منطقة "تحديد الهوية للدفاع الجوي في تايوان".