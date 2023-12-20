الغيابات تضرب قائمة ريال مدريد قبل مواجهة ألافيس

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أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، قائمة الميرنجي لمباراة ديبورتيفو ألافيس، غدا الخميس، في الجولة 18 من الدوري الإسباني.

وشهدت قائمة ريال مدريد غياب تيبو كورتوا، داني كارفاخال، ميليتاو، ديفيد ألابا، فيرلاند ميندي، كامافينجا، فينيسيوس جونيور وأردا جولر.

ويحتل ريال مدريد، المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا برصيد 42 نقطة، بفارق نقطتين عن المتصدر جيرونا.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: لونين - كيبا - فران

الدفاع: ناتشو - فاسكيز - فران جارسيا - روديجر - توبياس - أسينسيو

الوسط: جود بيلينجهام - توني كروس - لوكا مودريتش - فيدي فالفيردي - أوريلين تشواميني - داني سيبايوس - نيكو باز

الهجوم: رودريجو جويس - خوسيلو - إبراهيم دياز - جونزالو