أسامة ربيع: نسبة تحول السفن لطريق الرجاء الصالح قليلة للغاية وغير مؤثرة

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أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، استمرار انتظام حركة الملاحة، مشيرا إلى عدم تأثر القناة بالأحداث المحيطة في البحر الأحمر.

ونوه خلال تصريحات لبرنامج «تحت الشمس» المذاع عبر شاشة «الشمس» مساء الثلاثاء، إلى استمرار معدلات حركة عبور السفن عند المستويات الطبيعية بين 72 إلى 82 سفينة يوميا.

ولفت إلى تحول 55 سفينة إلى طريق رأس الرجاء الصالح خلال الفترة من 19 نوفمبر إلى 17 ديسمبر، موضحا النسبة السابقة «ضئيلة للغاية.. وغير مؤثرة» قياسا على عبور 2128 سفينة خلال تلك الفترة.

وأشار إلى تأجيل بعض الخطوط الملاحية رحلاتها إلى حين انتهاء أزمة جماعة الحوثي من أجل العبور مجددا عبر قناة السويس، لافتا إلى توجه البعض الآخر إلى التحول لطريق رأس الرجاء الصالح.

وأوضح أن إعلان وزارة الدفاع الأمريكية تشكيل قوات متعددة الجنسيات من فرنسا وأمريكا وإنجلترا والبحرين؛ لتأمين مضيق باب المندب؛ من شأنه أن يقلل المخاطر ويعيد حركة الملاحة إلى مسارها الرئيسي.

وأضاف أن تحول السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح؛ يؤخر من عمليات إيصال البضائع قرابة أسبوعيين إضافيين مقارنة بـ 11 ساعة عبر قناة السويس.

وتبنت جماعة الحوثي اليمنية عدة هجمات على سفن تجارية الأسبوع الماضي من بينها سفينة شحن تابعة لشركة ميرسك كانت متوجهة إلى إسرائيل بعدما أصابتها بطائرة مسيرة .