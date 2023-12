كندة علوش عضوا للجنة تحكيم أفلام المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة للفيلم القصير

بدأت الفنانة كندة علوش ممارسة مهام عملها كعضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الدولية بالنسخة الخامسة لمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، التي انطلقت مساء أمس الثلاثاء وتستمر حتى يوم الجمعة المقبلة.

وتضم لجنة تحكيم المسابقة الرسمية كلً من الموسيقار خالد حماد، والمخرج أبوبكر شوقي.

يشارك في المسابقة الرسمية فيلم "عيسى" للمخرج مراد مصطفى في عرض أول بمصر.

وفاز الفيلم بجائزتين في مسابقة أسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي الدولي هذا العام، ثم شارك الفيلم في حوالي 70 مهرجانا سينمائيا، وحاز على أكثر من 20 جائزة دولية حتى الآن.

كما يشارك أيضا أفلام MEMOIR OF A VEERING STORM للمخرجة صوفيا جيورجوفاسيجي من اليونان، وفيلم NO BODY للمخرجة مارسيلا جاكوبينا من البرتغال، وفيلم ABOUT ME للمخرج علي أسجاري من هولندا، وفيلم I COME DROM THE SEA للمخرجة فيروز سيرهال من لبنان، وفيلم بلا مفتاح للمخرج وليد مسناوي من المغرب، وفيلم WHEN A ROCKET SITS THE LAUNCH PAD للمخرج بوهاو ليو من الصين، وفيلم SIMO للمخرج عزيز زورومبا من كندا، وفيلم ZARZAL من كولومبيا.

تقام فعاليات المهرجان بقاعة سينما الهناجر، ومركز الإبداع الفني، وقاعة سينما الحضارة بدار الأوبرا.