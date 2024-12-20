أمريكا توجه اتهامات بالإرهاب لضابط إيراني قتل مواطنا أمريكيا بالعراق عام 2022

وجهت الولايات المتحدة اتهامات بالقتل والإرهاب إلى ضابط إيراني متهم بقتل أمريكي في العراق عام 2022.

وقالت السلطات الاتحادية في مدينة نيويورك إن محكمة مانهاتن الاتحادية وجهت إلى محمد رضا نوري ، ضابط برتبة كابتن في الحرس الثوري الإيراني شبه العسكري، اتهامات متعددة تتعلق بالإرهاب والقتل التي قد يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة.

وتهمة واحدة على الأقل تواجه احتمال إصدار حكم بالإعدام.

وقالت السلطات إن نوري (36 عاما) محتجز في العراق حيث أدانته محكمة عراقية لدوره في مقتل ستيفن ترويل.

ولقي ترويل حتفه، وهو من مواليد ولاية تينيسي، في سيارته على يد مهاجمين مجهولين أثناء توقفه إلى الشارع الذي كان يعيش فيه مع عائلته في منطقة الكرادة بوسط بغداد.

وعمل ترويل في المعهد العالمي للغة الإنجليزية، وهي مدرسة لغات في حي الحارثية ببغداد، وهي تعمل تحت رعاية منظمة "ميلينيوم ريليف أند ديفيلوبمنت سرفيسز" غير الحكومية ومقرها تكساس.