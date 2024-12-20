ضبط 16 قضية إتجار في المخدرات ومتهمين بحيازة أسلحة نارية في دمياط وأسوان

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات أمن أسوان ودمياط، حملات أمنية شاملة استهدفت ضبط الهاربين من الأحكام القضائية وتجار السلاح والمواد المخدرة في عدة مناطق، أسفرت الحملات عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الأحكام القضائية ضد المحكوم عليهم الهاربين.

في مديرية أمن دمياط، اسفرت جهود الحملات عن ضبط 7 قضايا إتجار في المخدرات، حيث تم ضبط 7.8 كيلو جرام من الحشيش، 14 كيلو جرام من البانجو، 8 كيلو جرام من الهيدرو، بالإضافة إلى كمية من الهيروين، كما تم ضبط 3 قطع أسلحة نارية غير مرخصة، وعدد من الطلقات، بحوزة 7 متهمين، منهم 5 ذوي معلومات جنائية.

وفي مديرية أمن أسوان، تم ضبط 9 قضايا إتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية، حيث تم ضبط 8.7 كيلو جرام من الحشيش، 6.5 كيلو جرام من البانجو، كمية من الهيروين والشابو، بالإضافة إلى 9 قطع أسلحة نارية غير مرخصة، تضمنت بنادق آلية وفرد محلي وطلقات، كما تم تنفيذ 922 حكم قضائي ضد الهاربين من الأحكام.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، ولا تزال الحملات الأمنية مستمرة لتعقب وضبط المزيد من المتورطين في هذه الجرائم. تأتي هذه الحملات في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة كل أشكال الجريمة، بما في ذلك تجارة المخدرات وحيازة الأسلحة غير المرخصة وضبط الهاربين من الأحكام القضائية