إخماد حريق داخل شقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر دون إصابات

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، دون تسجيل أي إصابات.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة تلقت بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل شقة سكنية بالموقع المشار إليه. وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء إلى مكان الحريق.

وفرضت القوات كردون أمني حول الموقع لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المباني المجاورة، وسُيطر على الحريق بنجاح.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق في الحادث.