سلام: نعمل على بسط سلطة الدولة اللبنانية بقواها الذاتية على كامل أراضيها

- لا استقرار في لبنان دون انسحاب إسرائيلي كامل

قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الثلاثاء، إنه لا استقرار بالمنطقة دون انسحاب إسرائيل بالكامل من الأراضي التي تحتلها جنوب بلاده.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن بالدوحة التي وصلها سلام صباح الثلاثاء رفقة وفد حكومي في زيارة غير محددة المدة، لإجراء مباحثات لتعزيز التعاون.

وقال سلام إنه "جرى الاتفاق مع المسئولين القطريين على الوصول إلى تفاهم تنفيذي لدعم لبنان بمجال الطاقة من خلال خطوات تنفيذية على المديين القريب والمتوسط، وأيضاً في مجالات الأشغال العامة والنقل، والتنمية الإدارية والثقافة" دون مزيد من التفاصيل.

وجدد شكر لبنان "لكل الدعم الذي حظي به من قطر"، ولفت إلى أن حكومته "تعمل على بسط سلطة الدولة اللبنانية بقواها الذاتية على كامل أراضيها".

واستدرك: "لكن لا استقرار دون انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي التي لا تزال تحتلها خصوصا النقاط الخمسة جنوب البلاد".

ومنذ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" في 27 نوفمبر 2024، ارتكبت إسرائيل نحو 3 آلاف خرق له، خلّفت ما لا يقل عن 213 قتيلا و508 جرحى، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات رسمية.

وفي تحد لاتفاق وقف إطلاق النار، نفذ الجيش الإسرائيلي انسحابا جزئيا من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال لبنانية سيطر عليها في الحرب الأخيرة.

وفي 8 أكتوبر 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.

وأكد سلام أن بلاده "تدعم قطر ضد العدوان (الهجوم الصاروخي الإيراني) الذي استهدف أراضيها" مساء الاثنين.

ومساء الاثنين، أعلن التلفزيون الإيراني بدء عملية عسكرية تحت اسم "بشائر الفتح"، استهدفت قاعدة "العديد" الأمريكية بقطر، ردا على قصف الولايات المتحدة منشآت نووية إيرانية الأحد.

وأدانت الدوحة الهجوم الإيراني واعتبرته "انتهاكًا صارخًا لسيادة البلاد"، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في الرد على هذا الاعتداء.

من جهته، قال رئيس الوزراء القطري خلال المؤتمر الصحفي: "ندين انتهاكات إسرائيل لسيادة لبنان ونطالب مجلس الأمن بالعمل على وقفها".

وأردف: "نؤكد أن هذه الأفعال مرفوضة ومدانة، وندعو مجلس الأمن لتحمل مسئولياته ووقف هذه التحركات الإسرائيلية غير المسؤولة التي تهدد استقرار المنطقة".

ودعا المجتمع الدولي "للوقوف بوجه إسرائيل وإيقاف عدوانها على غزة".

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت نحو 188 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

وأضاف رئيس الوزراء القطري: "نتمنى ألا تستغل إسرائيل وقف إطلاق النار مع إيران لمواصلة حربها في غزة".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، وبعد ساعات أعلن بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الموافقة على الاتفاق.

ومنذ 13 يونيو تستهدف إسرائيل - بدعم أمريكي - منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين بإيران، بينما ترد الأخيرة بضرب مقرات عسكرية واستخباراتية إسرائيلية بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة، ما خلف قتلى وجرحى لدى الجانبين.