بيليجريني يقترب من الدوري السعودي

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اقترب التشيلي مانويل بيليجيريني المدري الفني لريال بيتيس الإسباني من الإنضمام إلى ركب المدربين الذين انتقلوا للدوري السعودي مؤخرا، وذلك بعد تلقيه عرضا من نادي الشباب.

المدير الفني صاحب الـ71 عاما والذي سبق له تولي تدريب مانشستر سيتي وريال مدريد، أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية أنه وافق على عرض من الشباب تلقاه مؤخرا، لكنه اشترط تأجيل المهمة إلى الصيف المقبل بحيث يبدأ مع الفريق فترة الإعداد والتحضير للموسم الجديد.

وكان الشباب قد انفصل عن مدربه البرتغالي فيتور بيريرا والذي انتقل لتدريب ولفرهامبتون الإنجليزي.

ويطمح الشباب لتعديل وضعيته على مستوى الدوري السعودي للمحترفين حيث يحتل المركز السادس برصيد 23 نقطة بفارق الأهداف عن الأهلي الخامس، بينما تأهل الفريق لربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.