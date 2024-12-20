متحدث الصحة: نُصنع أقلام الأنسولين محليًا لأول مرة وبنفس جودة المنتج الأمريكي

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن أحد توجيهات الرئيس السيسي هو توطين صناعة الدواء، مشيرًا إلى أن مصر تُصنع 90% من الدواء محليًا، ولكن بعض الصناعات التي في حاجة إلى تكنولوجيا عالية نعمل على نقلها إلى مصر، لرفع نسبة التصنيع المحلي في مجال الأدوية لـ95% خلال الفترة المقبلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المحاور»، مع الإعلامي فهمي بهجت، المذاع على فضائية «الشمس»، أن مصر ستقوم بتصنيع الأقلام الخاصة بالأنسولين لأول مرة محليًا بالشراكة مع شركة أمريكية بنفس المواد الخام الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح أن مصر ستصنع أقلام الأنسولين بقدرة تصل لـ50 مليون خرطوشة، وهذا يوفر احتياجات السوق المحلي، وتصدير الفائض إلى ما يقرب من 56 دولة حول العالم.

وعلى صعيد آخر، قال إن انتشار الفيروسات التنفسية أمر معتاد خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن البرودة تؤدي إلى وجود الناس في أماكن أكثر دفئًا، مما يُسهل من حركة الفيروسات وانتقال العدوى بين المواطنين، خاصة الأمراض التنفسية.

ونوه أن الفترة الحالية فترة معتادة لانتشار الفيروسات التنفسية، ناصحا بضرورة التطهير المستمر للأسطح والأيدي، وعدم التواجد في أماكن مغلقة، وفي حال إصابة أحد الأشخاص بفيروس تنفسي فعليه أن يستخدم الكمامة، خاصة عند الخروج.

وأوضح أن لقاح الأنفلونزا مفيد، ويُقلل من شدة المرض، خاصة لدى الأطفال وكبار السن أو المصابين بالأورام ويتلقون علاجًا كميائيًا، مشيرًا إلى أن المواطن عليه أن يتوجه إلى الطبيب حال إصابته بأي مرض تنفسي، لأنه لا يجب أن يتناول الأدوية إلا بوصفة طبية.