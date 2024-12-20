ترامب: إما تضمين سقف الديون في اتفاق الميزانية أو بدء إغلاق الحكومة الآن

قبل ساعات من انقضاء الموعد النهائى وبدء إغلاق الحكومة الفيدرالية ووقف عملياتها، زاد الرئيس المنتخب دونالد ترامب، اليوم الجمعة، من إصراره على تضمين زيادة في سقف الديون في أي اتفاق، وإذا لم يحدث ذلك، فليبدأ الإغلاق الحكومي الآن.

وأعلن ترامب، الذي لم يؤد اليمين الدستورية لدخول البيت الأبيض بعد، طلبه الأحدث، في الوقت الذي وصل فيه رئيس مجلس النواب مايك جونسون مبكرا إلى مبني الكابيتول (الكونجرس)، حيث اجتمع على الفور مع بعض الجمهوريين من ذوي الميول المحافظة الأكثر تشددا في كتلة حرية مجلس النواب الذين ساعدوا في إفشال مشروع قانون الانفاق المدعوم من ترامب في اخفاق مذهل مساء أمس الخميس.

والآن يمر الوقت بسرعة نحو الموعد النهائي عند منتصف الليل لتمويل عمليات الحكومة.

وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "إذا كان هناك إغلاق للحكومة، فليبدأ الآن."

ولا يخشى ترامب إغلاق الحكومة الفيدرالية كما يفعل جونسون وأعضاء الكونجرس الذين يرون أن إغلاق الحكومة الفيدرالية هو بمثابة خسائر سياسية تضر بمعيشة الأمريكيين.

وكانت إدارة ترامب القادمة قد تعهدت بخفض الميزانية الفيدرالية وتسريح آلاف الموظفين.

والأهم بالنسبة للرئيس المنتخب هو مطالبته بإبعاد النقاش الشائك بشأن سقف الديون عن الطاولة قبل عودته إلى البيت الأبيض.

وينتهي سقف الدين الفيدرالي في الأول من يناير، ولا يريد ترامب أن تكون الأشهر الأولى من إدارته الجديدة مثقلة بمفاوضات صعبة في الكونجرس لرفع قدرة البلاد على الاقتراض، لأن ذلك يعطي الديمقراطيين، الذين سيكونون في الأقلية العام القادم، قدرة على التأثير.