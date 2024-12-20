 البنتاجون يحذر: إغلاق الحكومة سيؤدي إلى عدم دفع رواتب الجنود خلال العطلات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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البنتاجون يحذر: إغلاق الحكومة سيؤدي إلى عدم دفع رواتب الجنود خلال العطلات


نشر في: الجمعة 20 ديسمبر 2024 - 10:13 ص | آخر تحديث: الجمعة 20 ديسمبر 2024 - 10:13 ص

حذرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) من أن قرار الجمهوريين داخل الكونجرس بالتخلي عن خطة الإنفاق سيؤدي إلى عدم دفع رواتب الجنود خلال العطلات، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المقرر يوم الجمعة لمنع إغلاق الحكومة.

وقال المتحدث باسم البنتاجون، الميجور جنرال بات رايدر، يوم الخميس:"حتى إذا لم يتم دفع رواتبهم، سيطلب من الجنود الحضور للخدمة سواء في الخارج أو في الداخل".

وبدون اتفاق لتمويل الحكومة، لن يحصل الجنود على رواتبهم في نهاية الشهر، ولن يدفع للجنود الاحتياطيين الذين سيؤدون الخدمة بعد يوم الجمعة، ولن تسدد رواتب المدنيين الاتحاديين الذين يطلب منهم العمل أثناء الإغلاق، وفقا لرايدر.

ويعد دفع رواتب الجيش واحدا من آلاف الحسابات الاتحادية التي ستتأثر، لكنه من أكثرها وضوحا.


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