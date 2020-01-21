الجبير: نلاحق منذ زمن كل من ينشر التطرف والإرهاب

قال وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية عادل الجبير اليوم الثلاثاء إن بلاده تواصل العمل على مكافحة الإرهاب للقضاء عليه وأنها تلاحق منذ زمن كل من ينشر التطرف والإرهاب، مشيرا إلي أن إيران هي الدولة الأكبر الراعية للإرهاب في العالم.



وأضاف الجبير - في كلمته أمام لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي حسبما ذكرت قناة "العربية" الإخبارية، إن مليشيا الحوثي أطلقت 300 صاروخ و100 طائرة مسيرة على الأراضي السعودية، مؤكدا أن المملكة لم تبدأ الحرب في اليمن، بل الحوثي من قام بذلك.



وأشار إلي أن المليشيات الحوثية ارتكبت جرائم كثيرة بحق الشعب اليمني، لافتا أن بلاده قدمت 14 مليار دولار لتنمية اليمن .