صحة مطروح: ضبط 198 كجم زيت زيتون غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى حملة علي الأسواق

أحمد سباق

قال الدكتور خالد عبد الغني وكيل مديرية الصحة بمحافظة مطروح،إنه تم ضبط 198كجم زيت زيتون غير صالحة للاستهلاك الادمى، فى حملة على عدد من المنشاءات لبيع المنتجات الغذائية بالاسواق،وذلك فى اطار تشديد الرقابة على السلع الغذائية المعروضة للمواطنين والاطمئنان على سلامتها حفاظا على الصحة العامة.

وأوضح وكيل وزارة صحة مطروح، إن المديرية ، نظمت من خلال ادارة مراقبة الاغذية، بالادارة العامة للشئون الوقائية حملة موسعة لعدد من المنشآت غذائية،لضبط الاسواق، و الاطمئنان علي جودة السلع الغذائية وسلامتها للمواطنين ، لتشديد الرقابة على الاسواق وضمان سلامة السلع المعروضة للمواطنين وعدم انتهاء مدة صلاحيتها، اسفرت الحملة عن ضبط عدد ٢٢٨جركن زيت زيتون غير صالح للاستخدام الآدمي بوزن ١١٤ كجم ، وضبط عدد ٨٤ جركن زيت زيتون في واحد كيلو باجمالى 312 جركن بوزن 198 كجم.

وأكد إنه تم تحرير محضر بالواقعة، تمهيدا للعرض علي النيابة العامة مع استمرار الحملات حفاظا على الصحة العامة وسلامة المعروض من السلع الغذائية للمواطنين.