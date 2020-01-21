حمادة عاشور



أصدر اللواء أشرف الداودى محافظ قنا القرار رقم ٣٧ لسنة ٢٠٢٠ بخفض سعر تذاكر العيادات الخارجية بالمستشفيات العامة والمركزية لتصبح بـ ١ جنيه بدلا من ٣ جنيه وكذلك صرف الأدوية للمرضى مجانا على أن يبدأ تطبيق القرار بالمستشفيات بدءا من الغد وذلك استجابةً لشكاوى المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم جاء ذلك خلال اللقاء الجماهيرى السادس مع المواطنين بمدينة ابوتشت بحضور الأستاذة سحر صدقى عضو مجلس النواب ومسئولى الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وذلك فى اطار سعى المحافظة الى فتح قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين .

وفي بداية اللقاء رحب الداودى بالمواطنين ثم قام بتعريفهم بجهود الدولة فى توفير الخدمات الأساسية لأهالى قنا وتحسين مستوى معيشتهم حيث اكد لأهالى المدينة انه تم توقيع بروتوكول بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والهيئة العربية للتصنيع لبدء العمل فى مشروع توسعات محطة مياه النجمة والحمران بهدف زيادة طاقتها الإنتاجية من ٦٠٠ لتر / ثانية الى ١٢٠٠ لتر / ثانية بتكلفة مالية ٢٥٠ مليون جنيه لتغطية جميع احتياجات مدينة ابوتشت وقراها من المياه العذبة واضاف محافظ قنا انه تم التنسيق مع مديرية القوى العاملة لتوفير وحدة تدريب متنقلة تضم ٣ ورش لتدريب الفتيات على مِهن ( الخياطة - الكهرباء - السباكة ) ومن ثم مساعدتهن على العمل وتوفر دخل مناسب لهن .

وأكد محافظ قنا على حرصه على عقد اللقاء الجماهيري مع المواطنين بشكل دوري بمختلف مدن المحافظة لإتاحة الفرصة أمام المواطنين البسطاء للتعبير عن مشاكلهم وعرض مطالبهم بشكل مباشر دون أية حواجز روتينية مؤكدا على أن رضا المواطن وتلبية احتياجاته والبحث عن حلول لمشكلاته بكل الأدوات المتاحة هو المعيار الأساسى للنجاح كما شدد على ضرورة التجاوب المباشر من قِبل مديرى المديريات الخدمية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والقرى مع المواطنين من خلال العمل الميداني والاستماع إلى مشاكلهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها .

من جانبهم قام كل من مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بالمحافظة ورئيس الوحدة المحلية لمدينة ابوتشت بتقديم عرض حول مشروعات الخطة السنوية للعام المالى الحالى ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ والعام المالى المقبل ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ واللتين يتم تنفيذهما من خلال برنامج التنمية المحلية والخطة الإستثمارية للمحافظة مشيرين الى ان المشروعات شملت رصف طرق واحلال وتجديد شبكات مياه وانشاء محطات رفع وخطوط طرد وشبكات انحدار للصرف الصحى ورفع كفاءة خطوط كهرباء الضغط المنخفض وتجميل مداخل القرى واضافا ان الميزانية السنوية المخصصة لمدينة ابوتشت زادت بنسبة ٣٤٨٪؜ حيث وصلت الى ١١٢ مليون جنيه سنويا مقارنةً بـ ٢٥ مليون جنيه قبل عام ٢٠١٩ وهو ما يؤكد جدية الدولة فى تنمية ورفع مستوى الخدمات بمحافظة قنا والمدن والقرى التابعة لها .

وعقب ذلك بدأ المحافظ فى الاستماع الى شكاوى المواطنين على مدار ١١ ساعة متواصلة مؤكدا لهم انه يتم دراسة تلك الشكاوى والعمل على حلها فى اسرع وقت لافتا الى ان هناك بعض المشكلات تحتاج فقط الى مزيد من الوقت لحلها وطالب المواطنين بضرورة الثقة فى قيادات الأجهزة التنفيذية لأنهم يعملون جاهدين لإيجاد أنسب الحلول لتلك المشكلات بما يضمن حصول كل مواطن على حقه وبما لا يتعارض مع القوانين .

واستمع الداودى خلال اللقاء الى ٨٥٠ شكوى وطلب من الاهالى ووعد اصحاب تلك الشكاوى والطلبات بدراستها لوضع الحلول المناسبة لها مؤكدا لهم انه سيتم المتابعة معهم تليفونيا من خلال فريق عمل متابعة الشكاوى لإطلاعهم على الإجراءات التى تمت بشأن شكواهم .