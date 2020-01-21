الخارجية الأمريكية ترحب بتصنيف 3 دول «حزب الله» كمنظمة إرهابية

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رحب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بإعلان ثلاث الدول تصنيف جماعة "حزب الله"، التي تتخذ من لبنان مقرا لها، بأنها منظمة إرهابية.

وكتب بومبيو- في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"- "إننا نشيد بإعلان كل من كولومبيا وهندوراس وجواتيمالا بتصنيف جماعة حزب الله التي تدعمها إيران بأنها منظمة إرهابية".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، في تغريدته، "إن هذه الجماعة وغيرها من الجماعات الإرهابية العابرة للحدود لا تزال نشطة في المنطقة، وتواصل الولايات المتحدة حشد الدعم الدولي لمواجهة هذه التهديدات".

يُشار إلى أن نائب وزير الأمن في هندوراس لويس سوازو أعلن أمس أن حكومة بلاده أعلنت رسميا تصنيفها جماعة حزب الله اللبنانية بأنها منظمة إرهابية.

كما أعلن رئيس جواتيمالا الجديد أليخاندرو جياماتي الأسبوع الماضي، أنه يعتزم أيضا تصنيف حزب الله جماعة إرهابية.

وانضمت بريطانيا إلى الولايات المتحدة الجمعة الماضي بقرارها اعتبار "حزب الله" بجناحيه السياسي والعسكري "إرهابيا"، وقررت تجميد أرصدته وأصوله في المملكة المتحدة بعدما استهدفت في مارس الماضي الجناح العسكري فقط.