 الدوري المصري الأقوى عربيا وإفريقيا والـ15 عالميا لعام 2020 - بوابة الشروق
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الدوري المصري الأقوى عربيا وإفريقيا والـ15 عالميا لعام 2020

محمود عيسى
نشر في: الخميس 21 يناير 2021 - 11:55 ص | آخر تحديث: الخميس 21 يناير 2021 - 11:56 ص

احتل الدوري المصري صدارة قائمة أقوى الدوريات العربية والإفريقية لعام 2020، وذلك حسب ما أعلن عنه اليوم الخميس الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء.

وتقدم ترتيب الدوري المصري ليحل بالمركز الـ15 ضمن قائمة أفضل دوريات العالم لعام 2020، بعد أن كان يحتل المركز الـ30 في عام 2019.

وتصدر الدوري الإيطالي قائمة أقوى الدوريات العالمية، وحل بالمركز الثاني الدوري الإنجليزي، وبالمرتبة الثالثة جاء الدوري البرازيلي يليه الدوري الإسباني رابعًا وبالمركز الخامس الدوري الإلماني.

وشهد الترتيب احتلال الدوري السعودي المركز الثاني كأقوى الدوريات العربية والـ31 عالميًا، وجاء الدوري المغربي بالمركز الثالت عربيًا والـ 33 عالمياً، والدوري التونسي في المركز الرابع عربياً والـ 36 عالميا.

جدير بالذكر أن الزمالك يتصدر قمة ترتيب الدوري الممتاز بالموسم الجاري برصيد 19 نقطة بعد مرور 8 جولات من المسابقة المحلية، ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 17 نقطة ، والجونة المركز الثالث برصيد 15 نقطة ، والمصري البورسعيدي المربع الذهبي برصيد 13 نقطة .

 


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