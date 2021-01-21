ضبط سيارة نقل محمل عليها أحجار تحوي خام الذهب بالبحر الأحمر

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط سيارة نقل محمل عليها كمية من الأحجار يشتبه في احتوائها على خام الذهب بالبحر الأحمر.



وتمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة مرسى علم بمديرية أمن البحر الأحمر من ضبط (سيارة نقل) مُحمل عليها ( 170جوال بداخلهم كمية من الأحجار التى يشتبه فى إحتوائها على خام الذهب تزن حوالى 7 طن تقريباً) حال خروجها من أحد المدقات الجبلية بطريق مرسى علم/إدفو بدائرة المركز بحوزة (شخصان) وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بالتنقيب غير المشروع عن خام الذهب وأن الأحجار من متحصلات التنقيب.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب.







