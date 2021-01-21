إبراهيم عيسى: الديمقراطية انتصرت في الولايات المتحدة بتنصيب بايدن وأنقذتها من الفوضى

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن مشهد تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن هو انتصار للديمقراطية على الديكتاتورية وعبادة الفرد الواحد والزعيم الاوحد.

وأضاف خلال تقديم برنامجه «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الأربعاء،: «النهاردة يوم جميل للديمقراطية، والديمقراطية انتصرت في العالم كله في مشهد اليوم بصرف النظر التوافق أو الاختلاف مع بايدن».

وذكر أن هناك الكثيرين حول العالم لديهم رغبة في السعي لفكرة الديكتاتورية والاستبداد ويكرهون الديمقراطية، مؤكدًا أن نقيد الديمقراطية هو الاستبداد سواء ديني أو سياسي.

وتابع: «الديمقراطية فيها عيوب وثغرات ومفيش نظام عارف يعبر عن الديمقراطية بشكل مثالي ولكن البديل عن الديمقراطية أسوأ منها بكثير، والمشهد شديد الأهمية في العالم كله لأن أمريكا تؤثر على العالم بسياساتها الجيدة والسلبية وتؤثر في العالم بقوة»، مشيرًا إلى أن الديمقراطية اليوم تنقذ الولايات لمتحدة من الفوضى.